ハイエンドPCが最大8万円引き、パソコンショップSEVENの限定セールがスタート

セブンアールジャパンは、5月17日に「2026/5/17 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフと、お得な内容となっている。このセールは、5月17日の0:00から23:59までの24時間限定で、興味のある人は見逃せない内容となっている。

セールの目玉商品である「ZEFT Z57V」は、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載している。このハイスペックマシンが、通常793,800円（税抜）より80,000円オフの713,800円（税抜）で提供される。また、優れた静音性を持つ「ZEFT Z55EKA」は、GeForce RTX 5070 Tiを備え、通常539,800円（税抜）から51,000円オフの488,800円（税抜）という展開だ。



さらに、「ZEFT R60CI」も注目商品で、AMD Ryzen 7 7700を搭載し、通常446,800円（税抜）より47,000円オフの399,800円（税抜）で販売する。

購入者は、セール期間中にパソコンショップSEVENの特設ページを訪れることで、特別価格でこれらの製品を提供される。すべての商品は送料無料で、より一層魅力的なショッピング体験を提供する。これ以外にも全10商品がセール対象となっており、ゲーマーやパワーユーザーにとっては絶好の機会といえるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。