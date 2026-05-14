ハイエンドPCが最大8万円引き、パソコンショップSEVENの限定セールがスタート

セブンアールジャパンは、5月17日に「2026/5/17 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフと、お得な内容となっている。このセールは、5月17日の0:00から23:59までの24時間限定で、興味のある人は見逃せない内容となっている。
セールの目玉商品である「ZEFT Z57V」は、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載している。このハイスペックマシンが、通常793,800円（税抜）より80,000円オフの713,800円（税抜）で提供される。また、優れた静音性を持つ「ZEFT Z55EKA」は、GeForce RTX 5070 Tiを備え、通常539,800円（税抜）から51,000円オフの488,800円（税抜）という展開だ。
さらに、「ZEFT R60CI」も注目商品で、AMD Ryzen 7 7700を搭載し、通常446,800円（税抜）より47,000円オフの399,800円（税抜）で販売する。
購入者は、セール期間中にパソコンショップSEVENの特設ページを訪れることで、特別価格でこれらの製品を提供される。すべての商品は送料無料で、より一層魅力的なショッピング体験を提供する。これ以外にも全10商品がセール対象となっており、ゲーマーやパワーユーザーにとっては絶好の機会といえるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります