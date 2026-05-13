RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCが最大6.9万円オフ！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールが熱い

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、5月16日に『2026/5/16 24時間限定セール』を開催する。ゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフとなり、パソコン愛好者には見逃せないイベントとなっている。セールは同日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。

この特別セールの目玉商品には、最新スペックを誇るゲーミングPC「EFFA G08J」が含まれている。通常658,800円（税抜）のところ、69,000円オフの589,800円（税抜）で購入可能だ。他にも、「ZEFT G62BH」は通常399,800円（税抜）から20,000円オフの379,800円（税抜）と、「ZEFT Z59E」は30,000円オフの369,800円（税抜）という魅力的な価格設定となっている。

これらの高性能ゲーミングPCはすべてMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、強力なIntel CoreプロセッサとGeForce RTX 5070シリーズのグラフィックボードを備えている。メモリやストレージも充実し、ゲーマーやクリエーターに最適なスペックを提供する。中でも「EFFA G08J」は64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを搭載しており、高度な要求にも十分応える。

購入希望者は、パソコンショップSEVENの特設ページにアクセスすることで、送料無料でこれらの特価商品を入手することができる。詳細情報やラインナップについては、セール特設ページを確認してほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。