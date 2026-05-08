BTOゲーミングPC購入なら今！ パソコンショップSEVENがRTX 5070/5090モデルを値下げ

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンは、5月11日に『2026/5/11 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCが最大118,000円オフという大幅な割引で提供される。

セールは5月11日の0:00から23:59までの24時間限定で行われる。セール対象の主な商品には、ハイスペック仕様の【ZEFT R60AE】がある。こちらは、AMD Ryzen 7 7800X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、64GB DDR5メモリを搭載している。本来の価格は1,137,800円だが、118,000円引きの1,019,800円（税抜）で購入が可能だ。

また、もう少しライト寄りのPCを探している人には、【ZEFT G62AM】がおすすめ。こちらは、intel Core Ultra5-250K PlusプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載し、通常377,800円から28,000円引きの349,800円（税抜）で提供される。この他にも【ZEFT R60FN】、価格や性能の異なる多種多様な10商品がセール対象となっている。

これらの特別価格には送料無料が適用されており、購入はセール特設ページから行うことができる。詳細や条件については、特設ページで確認できる。24時間限りのこの機会をお見逃しなく。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。