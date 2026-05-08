ゲーミングPCが最大13万円引き！ セブンアールジャパン『5月10日限定セール』開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、5月10日に『2026/5/10 24時間限定セール』を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大130,000円オフとなるこのセールは、5月10日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。
目玉商品の一つ、ZEFT Z55XXは、高性能なスペックを兼ね備えたフラッグシップモデルだ。プロセッサはintelのCore Ultra9-285、グラフィックは強力なGeForce RTX 5090を搭載する。通常価格1,299,800円のところが130,000円オフになり、1,169,800円（税抜）で手に入るという。さらに、送料無料の特典付きだ。
また、ZEFT R66Cは、AMD Ryzen 5 8500Gをプロセッサに搭載したモデルで、コンパクトながら効率的な性能を提供する一台となる。通常319,800円のこのモデルは22,000円オフの297,800円（税抜）。この他に10全商品がセール対象となり、幅広いラインナップが揃っている。興味のある人は特設ページを訪れることをお勧めする。
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