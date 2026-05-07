これは安い！ RTX 5080搭載ゲーミングPCが“8万円引き”の衝撃セール

セブンアールジャパンは、5月9日に『2026/5/9 24時間限定セール』を開催する。この期間中、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大80,000円オフになる特別なチャンスが提供されるという。
まず注目したいのは「ZEFT Z57V」だ。Core Ultra9-285とGeForce RTX 5080を搭載したこのモデルは、通常793,800円のところ、80,000円オフの特価713,800円（税抜）で提供される。メモリ64GB DDR5と2000GB SSDの大容量ストレージが特徴だ。
さらに、「ZEFT G62BL」はCore Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiが特長で、通常524,800円が51,000円オフの473,800円（税抜）となる。「ZEFT R63D」もAMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常576,800円が57,000円オフの519,800円（税抜）だ。どのモデルも送料無料で提供され、スペックの高さと価格の両方を兼ね備えている。
セール期間は5月9日0:00から23:59までの24時間限定で実施され、特設ページを通じて購入が可能だ。この機会に、高性能なゲーミング環境を手に入れることをお勧めする。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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