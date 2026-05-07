今だけ最大53,000円オフ！ RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCセール開催

セブンアールジャパンは、5月8日に「2026/5/8 24時間限定セール」を開催する。セール期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大53,000円まで割引される注目のイベントだ。
セールの目玉商品には、最新技術を駆使した複数のPCモデルが含まれている。例えば、「ZEFT R66W」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載した高性能ゲーミングPCで、通常価格569,800円（税抜）のところを53,000円引きの516,800円（税抜）で提供される。このモデルは、メモリ64GB DDR5、1000GB SSDストレージを備え、ゲーマーにとって理想的な環境を提供する。
また、「ZEFT Z55XC」は、Intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を搭載し、通常399,800円（税抜）が30,000円引きの369,800円（税抜）となっている。また、「ZEFT R65WT」はAMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサを備え、45,000円引きで434,800円（税抜）とお得だ。
これらのセール商品はすべて、5月8日0:00から23:59までの24時間限定での提供となるため、購入を考えている人はこのチャンスを逃さないようにしたい。送料無料での提供も、さらに買いやすさを高めている。他にも全10商品がセール対象となっているので、詳しくは特設ページをチェックしてほしい。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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