春のヘッドフォン祭 2026 第2回
春のヘッドフォン祭 2026で見つけた注目イヤホン＆プレーヤー新製品、気になった音
2026年05月04日 06時00分更新
フジヤエービックが主催する「春のヘッドフォン祭 2026」が、4月25日にステーションコンファレンス東京で開催された。ここでは会場で見つけたイヤホンやプレーヤーを中心に注目の新製品、発売が待ち遠しい参考出品などを紹介していく。
手が届く、qdcのカスタムイヤホン
オーディオ機器全般が高価になる中、さらにカスタムイヤホンとなるとハードルの高さを感じる人が多いだろう。そんな中、qdcのエントリーラインとして発売が予定されている「DEBUT-CH」と「DEBUT-CG」は注目の存在だ。
DEBUT-CHはHi-Fiリスニング用途を想定したカスタムIEMで6月ごろの発売予定、予定価格は5万5000円。DEBUT-CGはゲーミングでの使用を目的として開発したモデルでブームマイクも付く。5～6月の発売、予定価格は6万円。
DEBUT-CHはチタンコートの振動板を採用した10mm径のダイナミックドライバーを搭載。ボーカルの自然さやニュートラルなバランスを重視したサウンドになっている。
DEBUT-CGは100人を超えるゲームジャンルのプロのサウンドチェックを経たチューニングを実施。立体的な空間の広がりや音の方向感、足音や銃などの効果音の正確な再現などを果たしている。振動板は同じ10mmだが、PU+PEEKコンポジットコートに変更している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第3回
Audio & Visualエミライ自社開発のイヤホン「em NEXIEM Limited（Sound Master Edition）」がスゴい、FIIOは今回も多すぎの新製品
-
第1回
Audio & Visual「春のヘッドフォン祭 2026」で見つけた注目の新製品、発売が待ち遠しいヘッドホンたち
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
Audio & Visual「春のヘッドフォン祭 2026」で見つけた注目の新製品、発売が待ち遠しいヘッドホンたち
-