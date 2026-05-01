【最大6.7万円オフ】ゲーミングPCセール開催｜RTX 5070 Ti搭載モデルが激安に

セブンアールジャパンは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」において、5月5日に『2026/5/5 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大67,000円の割引で手に入る。セールは0:00から23:59までの24時間限定となる。

特に注目すべきは「ZEFT」シリーズのゲーミングPCだ。代表的なモデルとして「ZEFT Z58Y」は、最新のintel Core Ultra7-265KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載しており、通常価格566,800円が67,000円オフの499,800円（税抜）で購入可能だ。また、「ZEFT R67N」は、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070の組み合わせで、通常価格389,800円が25,000円オフの364,800円（税抜）となる。「ZEFT R68O」も見逃せない一台で、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070 Tiを備え、通常価格463,800円から45,000円オフの418,800円（税抜）で販売される。

これらの商品はすべて送料無料で提供される。購入はセール開始とともにパソコンショップSEVENのオンラインストアで可能だ。また、特設ページでは全商品一覧が確認できるので、リサーチをしてから購入するのもひとつの手だ。

価格が大幅に下がるこの限定セールは、最新スペックのPCを求めるゲーマーにとっては絶好のチャンスと言えるだろう。必要なスペックと予算を考慮し、自分にぴったりの一台を見つけよう。