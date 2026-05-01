ユニットコム「LEVEL∞」キャンペーン開催｜ゲーミングPC購入で観戦チケットが当たる

ユニットコムは、「LEVEL∞」シリーズのゲーミングPC愛好者に向けて、LTK Season: Pandemonium開催を記念した特別キャンペーンを発表した。X（Twitter）で応募した人の中から抽選で、6月20日と21日に行われるプレイオフ観戦2デイズのペアチケット、または対象モデルで使えるクーポン券をプレゼントする。また、期間中に対象PCを購入すると、抽選でさらに1名にプレイオフの観戦チケットが提供される。
「LEVEL∞」は、パソコン工房が誇るゲーミングPCの中でもとくに人気の高いシリーズだ。今回のキャンペーンでは、「League The k4sen」オフィシャルゲーミングPCや「ZETA DIVISION」コラボゲーミングPCを特集しており、それぞれのモデルが様々なゲーミングニーズに応えるラインナップをそろえている。これらのPCは、最新のプロセッサーとグラフィックスカードを搭載し、高いパフォーマンスを提供する。
購入者限定キャンペーンも同時に実施中で、対象のゲーミングPCを購入すると抽選でプレイオフの観戦チケットが当たる。購入対象期間は4月28日から5月15日までとなっている。この機会に、最新鋭のPCでハイパフォーマンスなゲーム体験を手に入れよう。
詳しくは、ユニットコムの公式サイトで詳細を確認可能だ。
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