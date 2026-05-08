パソコン工房「超アーリーサマーセール」開催、BTOパソコンが最大12万円引き

ユニットコムが運営するパソコン工房とグッドウィルの店舗、及びパソコン工房WEBサイトにて、「超 アーリーサマーセール」が5月9日から5月29日まで開催される。最大の目玉は、セール対象のBTOパソコンが最大12万円の割引価格で購入可能となることだ。さらに、期間限定の「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」も用意され、購買意欲を刺激している。
今回の「超 アーリーサマーセール」は、大幅割引が注目されるBTOパソコンがおすすめで、最大12万円の値下げが適用される。オンボードPCやGPU搭載ノートPCなど、期間中のみの特別価格で提供され、購入のチャンスとなる。また、WEB会員限定でBTOパソコンが送料無料で購入可能となり、日本全国どこからでもお得に入手することができる。
セールに加えて、パソコン工房では「ド派手に怒涛のintel祭」も5月15日まで開催中だ。こちらのイベントでは、インテル製CPUを搭載したゲーミングPCやクリエイターパソコンが特価で手に入り、技術者やゲーム愛好者からの注目を集めている。
加えて、パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中で、不要になった機器の買取額が大幅に増額されるキャンペーンも展開中だ。最大5万円分の商品券やポイントが買取特典として付与されるため、古いPCを手放す良い機会となるだろう。
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