ゴールデンウィーク限定、パソコン工房の「スーパー還元祭」がスタート！

お得なキャンペーンが目白押しのパソコン工房・グッドウィルが、4月30日から5月26日まで「ゴールデンウィーク スーパー還元祭」を開催する。新製品を購入する絶好のチャンスとなるこのキャンペーン、気になるパソコン好きには見逃せない内容だ。キャンペーンは全国のパソコン工房店舗およびWEB通販サイトで行われ、パソコン工房の会員限定とされている。対象となる商品の購入で最大3万円分の還元を受けられる点が、大きな魅力だ。

この期間限定キャンペーンでは、ユニットコムが展開するiiyamaブランドの新しいゲーミングPCやノートPCが対象となっている。特に注目すべきは「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載したデスクトップPCの購入者に対して、最大30,000円分相当の還元が行われることだ。これにより、特定のハイエンドモデルをお手頃価格で手に入れることが可能となる。

キャンペーンの特徴的なポイントは、還元が購入方法によって異なる点だ。店頭購入時には「当社商品券」として還元され、一方でWeb通販では「パソコン工房ポイント」として加算される。これにより、還元の使いやすさと利便性がさらに増している。また、追加でPC延長保証に加入することで、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併せて適用されるため、より多くの還元が期待できる仕組みとなっている。

なお、商品券の有効期限は発行日から150日で、特定の条件が満たされない場合は還元が無効になることもあるため注意が必要だ。