GeForce RTX 5090解禁、最強クラスのゲーミングPCが一斉登場

パソコン工房を展開するユニットコムは、「GeForce RTX 5090 発売記念祭」を4月28日から始動する。このイベントでは、NVIDIAの最新グラフィックカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を搭載した、多種多様なハイエンドPCが全国のパソコン工房店舗や法人営業部、WEB通販サイトで一斉発売される。価格や特典も盛り込まれた幅広いキャンペーンが併催され、ハイエンドPC市場への関心が集まっている。

GeForce RTX 5090 Founders Editionは小型ながらも圧倒的な演算性能を誇り、ゲーマーやクリエイターに向けて革新的な機能を提供するとして注目されている。その特長は、従来の設計を刷新したDouble Flow Throughデザインによる優れたエアフローと上品なカラーリングにあり、数量限定の特別感ある製品だ。

同時発売されるPCラインナップには、コンパクトゲーミングPCからNVIDIA Studio認定クリエイターPC、AI開発・運用向けPC、組立キットまで揃っており、様々なニーズに応える内容だ。また、組立代行サービス付きの組立キット購入も可能で、カスタマイズを楽しみながら省スペース設計のPCを手に入れることができる。

さらに、パソコン工房では「ハイエンドゲーミングPC購入還元プログラム」も実施し、指定のハイエンドPC購入者に最大18,000円相当の還元を提供する。この他にも法人限定の検証用PC無償貸出プログラムや購入者向けのレビューキャッシュバックキャンペーンなど、多彩な特典が展開される。