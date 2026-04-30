AMD Ryzen 9×RTX 5080が7万円オフ｜パソコンショップSEVENの24時間セールが本日限定で開催

セブンアールジャパンは、5月3日に特別な『24時間限定セール』を開催する。特に注目は最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で70,000円オフになるという内容だ。このセールは、5月3日の午前0時から午後11時59分までの1日限りのイベントとなる。

目玉商品のひとつは『ZEFT R60RM』で、通常価格749,800円（税抜）から70,000円オフの特価679,800円（税抜）で提供される。このミドルタワーのゲーミングPCは、AMD Ryzen 9 9900XプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、メモリは64GB DDR5、ストレージは2,000GBのSSDを装備している。

その他にも、『ZEFT Z55EKD』や『ZEFT R68S』といったモデルもセール対象となっており、それぞれが独自の特徴を持つ。『ZEFT Z55EKD』は、intel Core Ultra7-265KFプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、特価は488,800円（税抜）。『ZEFT R68S』は、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070 Tiを採用し、特価は477,800円（税抜）で提供される。

このセール期間中は送料無料で、全10商品が対象となるため、多くの消費者にとって大きなチャンスとなるだろう。詳細や購入方法については、特設ページをチェックしてほしい。