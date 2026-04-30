RTX 5090 ゲーミングPCセール｜Core Ultra 9搭載モデルが大幅値引き

セブンアールジャパンは、5月2日に「2026/5/2 24時間限定セール」を開催する。セールは同日0:00から23:59までの間にわたって行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが特別割引価格で提供される。
セールの目玉商品には、「ZEFT Z57X」がある。この製品は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを備えている。メモリは128GB DDR5（32GB x4）、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDを組み合わせた構成となる。通常価格1,399,800円（税抜）のところ、136,000円オフの1,263,800円（税抜）で提供される。購入はオンラインで可能で送料無料となっている。
また、「ZEFT Z55HV」は、同じくWindows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載。メモリは32GB DDR5（16GB x2）で、ストレージには1000GB SSDを採用している。こちらは通常価格1,016,800円（税抜）が117,000円オフの899,800円（税抜）で販売される。
さらに、「ZEFT R60FL」は、Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、AMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060XTを備えており、メモリは16GB DDR5。通常価格317,800円（税抜）が23,000円オフの294,800円（税抜）での提供となる。
セールは全10商品が対象となり、特別価格で高性能なPCを手に入れる絶好のチャンスだ。詳細は、セール特設ページより確認できる。
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