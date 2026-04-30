【本日限定】ゲーミングPC大幅値引きセール、RTX 5080搭載機が8万円オフ

セブンアールジャパンは、4月30日に「2026/4/30 24時間限定セール」を実施する。このセールは、パソコンショップSEVENが提供する最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフになる内容だ。開催時間は4月30日0:00から23:59までの24時間限定である。
セールの目玉商品として挙げられるのが、「ZEFT Z55HS」だ。このモデルは、最新のMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサにはintel Core Ultra7-265KFを使用している。さらに、グラフィックボードにはGeForce RTX 5080が装備され、メモリは64GB DDR5（32GB x2）となっている。セール価格は通常729,800円（税抜）から80,000円オフの649,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。
他にも注目の商品として、intel Core Ultra5-235プロセッサを搭載した「ZEFT Z55IT」がある。このPCは、GeForce RTX 5050グラフィックボード、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを装備し、通常259,800円（税抜）が14,000円オフの245,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R60SO」もまた見逃せない。このモデルは、AMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5070グラフィックボード、64GB DDR5メモリを備え、通常516,800円（税抜）から51,000円オフの465,800円（税抜）で販売される。
セールには合わせて全10商品が対象となり、一部商品は特設ページにて詳細が確認できる。
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