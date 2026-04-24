パソコン工房GWセールが激アツ！ BTO PCが最大9.5万円引きに

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトにて、4月25日から5月8日まで「超 ゴールデンウィークセール」を開催する。このセール期間中、対象のBTOパソコンが最大9万5千円引きとなるほか、PCパーツや周辺機器も週替わりでお得なセールが実施される。特に、ゲーミングPCやクリエイターパソコンが大幅に値下げされていることが注目ポイントである。

特におすすめのモデルとして、ゲーミングPCやクリエイターパソコンがリストアップされている。また、PCパーツや周辺機器のセールも実施されるため、これを機会に必要なアイテムをまとめて手に入れるのも良いだろう。

「超 ゴールデンウィークセール」では、店舗限定でお得なLINEクーポンも配布される。LINE会員登録を行うと、マザーボード、ゲーミングデバイス、水冷クーラーなどの割引クーポンが手に入る。このクーポンは、全国のパソコン工房・グッドウィルでの購入時に利用可能だ。

ユニークなキャンペーンやお得なクーポンが満載の「超 ゴールデンウィークセール」は、パソコン好きにとって絶好の機会となるだろう。詳細情報はパソコン工房の公式ウェブサイトで確認できるため、ぜひチェックしてみてほしい。