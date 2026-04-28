マウス整備済パソコン販売開始｜Core i7モデルもお得価格で登場

マウスコンピューターは、リユースパソコン「マウス整備済パソコン」を4月29日から全国の直営店舗で販売開始すると発表した。

「マウス整備済パソコン」は、埼玉県春日部市のマウスコンピューターのサービスセンターで、1台ごとに厳格な検査・整備を行ったリユースパソコンだという。動作確認、内部クリーニング、データ消去、OS再インストールを実施し、1年間のメーカー保証を付けて販売される。この確かな品質は、特に新品パソコンの価格高騰が気になる消費者にとって大きな魅力となるだろう。

さらに、外観状態によって4段階にランク分けされた製品を提供。新古品同様のSランクから、使用感のあるCランクまで、自分のニーズに合わせた選択が可能だ。今回は、最高ランクであるSランクの製品も豊富にラインアップされている。たとえば、Windows 11 Home 64ビットを搭載したインテルCore i7モデルの整備済パソコンは、151,800円で提供される。

マウスコンピューターの全国8店舗の直営店では、専門知識を持つスタッフが顧客のニーズに合わせた最適な製品選びをサポート。初心者でも安心して購入できる環境が整っている。詳細はマウスコンピューターの公式ウェブサイトにて確認可能だ。