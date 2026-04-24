RTX 5060 Ti搭載PCも対象、マウスGWセールの“オススメモデル”はこれ

マウスコンピューターは4月24日から5月28日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、ゴールデンウィークセールを開催する。期間中は、特別価格で選りすぐりの商品を提供する予定だ。

まず、注目すべきはスタンダードノートパソコン「mouse A4-A5U01SR-B/EX」だ。このモデルは、家庭でもビジネスシーンでも幅広く活用できるスペックを誇っている。CPUにはAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサを搭載し、メモリは16GB。500GBのNVMe SSDを備えており、快適なパフォーマンスを提供する。通常価格153,500円のところ、セール期間中は124,800円で購入可能だ。

さらに、高いデザイン性を持つゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR EG-A7G6T/EX」も注目商品のひとつ。透明なガラスサイドパネルは、「ステルスモード」と「クリアモード」に切り替えることができ、見た目だけでなくその性能も多くのゲーマーを魅了する。CPUにAMD Ryzen 7 7700プロセッサと、GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、メモリ32GB、1TB SSDと大容量ストレージを誇る。店頭では339,900円での販売となる。

いずれのモデルにも3年間のセンドバック修理保証が標準で付いており、長期的に安心して利用できる製品となっている。いずれも数量限定の販売のため、詳細は各店舗に直接問い合わせるか、セールのWEBサイトを参照してほしい。

ゴールデンウィークという特別な時期のこのセールは、マウスコンピューターから多くのユーザーへの大きなチャンスとして期待されている。