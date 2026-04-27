iiyama新型31.5インチWQHDモニター登場｜USB-C給電95W＆LAN搭載の高機能モデル

マウスコンピューターは、iiyamaブランドより新製品「ProLite XUB3297QSNP-B1J」を4月24日から販売開始した。こちらの製品は、最新の高機能を備えた31.5型のWQHD（2560×1440）液晶ディスプレイであり、価格はAmazonのマウスブランドストアで確認できる。

ProLite XUB3297QSNP-B1Jは、IPS方式パネルを採用したことで視野角が広く、色再現性が高いのが特徴だ。また、USB Type-C（Alt Mode・PD95W）をサポートしており、1本のケーブルで映像出力や充電を簡潔に行える。さらに、LAN（RJ45）ポートを内蔵しているため、有線ネットワークへの接続も可能という優れた業務用モデルだ。リフレッシュレートは最大100Hzを誇り、動きの激しい映像も滑らかに表示するという。

その他の機能として、スタンドは昇降・スイーベルに対応しており、様々な視覚的ニーズに応えることができる。これにより、ユーザーは自分の作業環境に合わせて自由にモニターの配置を調整できる。