マウスコンピューター、AmazonスマイルSALEで注目モデルを特別価格で提供
マウスコンピューターは、Amazonが主催する「AmazonスマイルSALE」に参加することを発表した。開催期間は4月30日から5月3日23:59までで、セールの注目商品には、新たにリリースされたモバイルノートパソコン「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」とゲーミングデスクトップ「G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ」が含まれている。
「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」は、14型のコンパクトサイズで、オンラインミーティングやカジュアル用途に最適なモバイルノートパソコンだ。このモデルはAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサを搭載し、AMD Radeonグラフィックスを採用しているため、日常のさまざまなタスクをスムーズにこなせる。メモリは16GB、ストレージは500GBのNVMe M.2 SSDという構成で、高いパフォーマンスを実現。セール価格は113,980円で、購入者には3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の国内電話サポートが提供される。
一方、「G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ」は、NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したハイエンドゲーミングデスクトップで、インテル Core i5 プロセッサー14400Fを組み合わせ、16GBメモリと1TBのNVMe Gen4×4 M.2 SSDを備えている。これにより、最新のゲームタイトルも快適に楽しむことができる。価格は249,800円で、こちらも3年間のセンドバック修理保証と充実の電話サポートが付属する。
これらの商品は、Amazonのマウスコンピューターブランドストアから購入可能で、充実した保証内容により安心して購入できる。詳細な製品情報や購入方法は、各製品のURLを確認することでさらに深く情報を得ることができる。
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