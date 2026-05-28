G TUNE新型ゲーミングPC登場、RTX 5070＆Core Ultra搭載モデルを投入
社マウスコンピューターは、5月28日に最新のゲーミングデスクトップパソコン「G TUNE」シリーズをリリースする。このシリーズは高性能と安定性を兼ね備え、幅広いゲーミングユーザーのニーズに応えることを目指している。リリースされるラインアップには、インテルの最新プロセッサーや高速データ処理を可能にする最新技術が搭載されている。
G TUNEシリーズは、B860Mチップセットを基盤とし、インテル Core Ultra 5 プロセッサー250K PlusおよびCore Ultra 7 プロセッサー270K Plusを搭載。これにより、eスポーツから最新のゲームタイトルまで高フレームレートでのゲーミングを楽しむことができる。また、24コアのCore Ultra 7 プロセッサーを搭載したモデルはマルチタスクにも対応し、ゲーム配信や動画編集など複数の作業を同時に行うことができる。
具体的なモデルとして、「G TUNE DG-I5G60」は、インテル Core Ultra 5 250K Plus CPU、NVIDIA GeForce RTX 5060 グラフィックス、16GBメモリ、1TBのM.2 SSDを搭載し、価格は369,800円で販売される。また、「G TUNE DG-I7G70」は、インテル Core Ultra 7 270K Plus CPU、NVIDIA GeForce RTX 5070 グラフィックス、32GBメモリ、1TBのM.2 SSDという強力な構成で提供される。こちらの価格は524,800円だ。
購入希望者はマウスコンピューターの公式オンラインストアから購入できる。今回のリリースにより、高性能かつ安定したゲーミング環境の提供により、多くのゲーマーが新たなゲーム体験を手にすることになるだろう。
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