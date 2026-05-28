ハイスペックPCをお得に買うチャンス、マウスコンピューターがゲーミング祭開催
マウスコンピューターは5月29日から6月25日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪にて「ゲーミング祭」と題した店舗限定セールを開催する。期間中、同社のおすすめ商品が特別価格で販売され、ゲーミングPCファンにとって見逃せないイベントとなる。
まず注目すべきは、G TUNE W4-I7G60BK-A/EXだ。インテル Core i7-13620H プロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、最大32GBのメモリと1TBのNVMe Gen4 SSDを備える。14型のWUXGAディスプレイは高精細で144Hzのリフレッシュレート、sRGB比100%に対応している。軽量で高性能なこのモデルは、ベイパーチャンバーによる効率的な冷却システムも特徴だ。価格は299,800円となる。
もう一つの目玉商品はNEXTGEAR JG-A5G60/EXである。こちらはAMD Ryzen 5 7500F プロセッサーとGeForce RTX 5060を搭載し、RGBケースファンを6基採用することで冷却性能も万全だ。ガラスサイドパネルと新デザインのケースは、ゲーマーの美的要求にも応える。さらに、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属という特典もあり、価格は289,800円だ。
各商品の購入は、期間中数量限定で提供されており、在庫については店舗に直接問い合わせすることが推奨される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります