ハイスペックPCをお得に買うチャンス、マウスコンピューターがゲーミング祭開催

マウスコンピューターは5月29日から6月25日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪にて「ゲーミング祭」と題した店舗限定セールを開催する。期間中、同社のおすすめ商品が特別価格で販売され、ゲーミングPCファンにとって見逃せないイベントとなる。

まず注目すべきは、G TUNE W4-I7G60BK-A/EXだ。インテル Core i7-13620H プロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、最大32GBのメモリと1TBのNVMe Gen4 SSDを備える。14型のWUXGAディスプレイは高精細で144Hzのリフレッシュレート、sRGB比100%に対応している。軽量で高性能なこのモデルは、ベイパーチャンバーによる効率的な冷却システムも特徴だ。価格は299,800円となる。

もう一つの目玉商品はNEXTGEAR JG-A5G60/EXである。こちらはAMD Ryzen 5 7500F プロセッサーとGeForce RTX 5060を搭載し、RGBケースファンを6基採用することで冷却性能も万全だ。ガラスサイドパネルと新デザインのケースは、ゲーマーの美的要求にも応える。さらに、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属という特典もあり、価格は289,800円だ。

各商品の購入は、期間中数量限定で提供されており、在庫については店舗に直接問い合わせすることが推奨される。