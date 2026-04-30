話題の“飲む東京ばな奈”が再び　東京駅限定「東京ばな奈シェイク」5月1日から

JR東京駅改札外のショップ「東京ばな奈s」で、店舗限定商品「東京ばな奈シェイク」（450円）を5月1日～10月31日の期間発売します。
"飲む"東京ばな奈が限定で登場！
「東京ばな奈」は1991年の誕生から35周年を迎える東京土産の定番お菓子です。バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一を獲得し、累計販売数は20億個を突破しているんだとか。
そんな「東京ばな奈」ブランドの人気商品、「東京ばな奈シェイク」が期間限定で復活します。販売は東京駅にある「東京ばな奈s」のみとなります。
「東京ばな奈シェイク」は、バナナピューレとコクのあるバナナカスタードを合わせた、ふわっとなめらかなバナナシェイクです。東京ばな奈のようにバナナの自然な甘さにこだわり、ミルキーな味わいに仕上げたといいます。
■販売店舗詳細
【店舗名】東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）
【場 所】東京駅一番街（JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ）
【営業時間】9時〜21時
自分用にはシェイクで！
ひんやりとおいしい、"飲む東京ばな奈"が半年間限定での復活です。「東京ばな奈シェイク」過去に登場したとき、多い日は1日約500杯を販売したほど人気だったそう。
お土産に東京ばな奈を買ったら、自分用にはシェイクで楽しむのもいいですね。東京駅に行くことがあったらぜひチェックしたいです！
（※文中の価格はすべて税込）
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