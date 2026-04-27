サイコム、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載PCを発売｜ゲーミング・AI向けに最適化

パソコンメーカーのサイコムは、業界最先端のデスクトッププロセッサ「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」を新たにラインナップに加え、24日より販売を開始した。

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionは、最新のAMD 9000シリーズの中でも最高峰のプロセッサである。このモデルは2基の3D V-Cacheを実装し、大容量キャッシュを誇ることで、ゲーミングからAI、デジタルクリエイションに至るまで、あらゆる用途で圧倒的な処理能力を発揮するという。特にデュアル水冷対応の「G-Master Hydro Extreme X870A」や「G-Master Hydro X870A」といったモデルではその性能がフルに引き出される。

高性能を求めるゲーマーやクリエイターには、他にも選択肢がある。例えば、スタンダードモデル「Radiant GZ3600X870A」や、プレミアムモデル「Premium Line X870FD-A」では、ユーザーが目的に応じた最適なパソコンをカスタマイズできる。

この新モデルの導入により、サイコムは今後もますます多様化するユーザーのニーズに応え、技術革新を牽引していくことを目指している。