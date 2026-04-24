RTX 5090×Threadripper搭載、水冷ワークステーション登場｜サイコム最新「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」

サイコムは、AMD Ryzen Threadripper 9000シリーズとNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したデュアル水冷シリーズの最上位版ワークステーション「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」を発売した。価格は、AMD Ryzen Threadripper 9970Xを標準搭載したモデルが2,220,560円となる。

新製品「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」は、プロフェッショナル向けワークステーション「Lepton」シリーズの最新機種だ。このモデルは、AI処理や高負荷タスクを軽やかにこなすための高性能なCPU、GPU、メモリ、ストレージを採用し、サイコム独自のデュアル水冷システムを搭載している。ピーク時で空冷クーラーよりも10～20℃の低温を実現し、静音性と安定動作を提供する。

このワークステーションの中心には、AI開発者向けに設計されたAMD Ryzen Threadripper 9000シリーズCPUが搭載されており、ビデオカードにはNVIDIA GeForce RTX 5090を組み合わせている。サイコムオリジナルの高冷却・高静音デュアル水冷®システム用ハイパフォーマンス水冷ビデオカード「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」により圧倒的な処理能力を提供する。加えて、大型銅製ベースを備えたSilverStone製360mm水冷ユニット「Hailstone 360」が使用され、高い冷却能力を持つ。

「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」は、特にレンダリングやリアルタイム処理において高負荷が継続してもパフォーマンスを維持でき、高性能を求めるプロフェッショナルにとって理想的なソリューションとなる。