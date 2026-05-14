サイコム、GeForce RTX 50搭載PC購入で『007 First Light』無料配布キャンペーン

サイコムは、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載BTOパソコンを購入すると、人気アクションゲーム『007 First Light』のゲームコードを入手できるバンドルキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は、6月10日23:59まで。なお、コードは一人につき1つのみで、定数に達し次第終了するという。

このキャンペーンは、サイコムが販売するBTOパソコンでNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070、5060 Tiを搭載したビデオカードを選択した購入者に、同ゲームのコードが記載されたクーポンカードを同梱し発送するというものだ。提供されるゲームは、IO Interactiveのストーリーアクションアドベンチャー『007 First Light』で、公式販売予定日は5月27日。

サイコムでは、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のデュアル水冷ゲーミングモデル「G-Master Hydro X870A」や、ミニタワー型ゲーミングモデル「G-Master Spear Mini B850A」、初めてのゲーミングPCに最適な「G-Master Velox III Intel Edition」など多彩なラインアップを用意している。これらのモデルは、それぞれ異なる構成と価格設定で、ユーザーの多様なニーズに対応する。

キャンペーンの詳細は、サイコムの公式サイトにて確認できる。また、GeForce Experienceでのクーポン引換は7月8日まで可能である。高性能なPCと人気ゲームが楽しめる絶好の機会を、ぜひお見逃しなく。