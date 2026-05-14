サイコム、GeForce RTX 50搭載PC購入で『007 First Light』無料配布キャンペーン

サイコムは、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載BTOパソコンを購入すると、人気アクションゲーム『007 First Light』のゲームコードを入手できるバンドルキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は、6月10日23:59まで。なお、コードは一人につき1つのみで、定数に達し次第終了するという。
このキャンペーンは、サイコムが販売するBTOパソコンでNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070、5060 Tiを搭載したビデオカードを選択した購入者に、同ゲームのコードが記載されたクーポンカードを同梱し発送するというものだ。提供されるゲームは、IO Interactiveのストーリーアクションアドベンチャー『007 First Light』で、公式販売予定日は5月27日。
サイコムでは、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のデュアル水冷ゲーミングモデル「G-Master Hydro X870A」や、ミニタワー型ゲーミングモデル「G-Master Spear Mini B850A」、初めてのゲーミングPCに最適な「G-Master Velox III Intel Edition」など多彩なラインアップを用意している。これらのモデルは、それぞれ異なる構成と価格設定で、ユーザーの多様なニーズに対応する。
キャンペーンの詳細は、サイコムの公式サイトにて確認できる。また、GeForce Experienceでのクーポン引換は7月8日まで可能である。高性能なPCと人気ゲームが楽しめる絶好の機会を、ぜひお見逃しなく。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります