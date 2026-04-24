RTX 5070搭載PCが大幅値引き！ 最大6.5万円オフの24時間セール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、4月26日に同社の運営するパソコンショップSEVENにおいて『2026/4/26 24時間限定セール』を行う。同セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大65,000円オフで提供されるという。
この日の目玉商品は、「ZEFT Z59N」、「ZEFT Z56BD」、「ZEFT R61B」の3モデルだ。「ZEFT Z59N」は、高性能なintel Core Ultra9-285KプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、32GBのDDR5メモリと大容量の2000GB SSDを組み合わせた強力な一台である。セール価格は通常564,800円から65,000円引きの499,800円（税抜）で、送料無料で提供される。
一方、「ZEFT Z56BD」は、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを装備し、32GB DDR5メモリを搭載する。ストレージは1000GB SSDを採用し、セール価格は通常419,800円から40,000円引きの379,800円（税抜）である。
AMDファン必見の「ZEFT R61B」には、AMD Ryzen 7 7700プロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードが搭載され、32GBのDDR5メモリと1000GBのSSDを備えている。通常369,800円が26,000円オフの343,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。
これらのPCをはじめ、全10商品がセール対象となっている。セールは4月26日0:00から23:59までの限定開催であり、該当時間内であれば特設ページより購入が可能だ。
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