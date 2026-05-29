ソフマップ池袋店がリニューアルオープン！ ゲーミング＆クリエイターPC売り場を大幅拡充

ソフマップは、東京都池袋に位置するソフマップ池袋店を5月29日にリニューアルオープンし、これに合わせてリニューアルオープンセールを開催している。リニューアルされた店舗では、ゲーミング&クリエイターPCの売り場を増床し、新品・中古ともに充実した品揃えが目玉だ。

ソフマップ池袋店では、用途や予算に応じたBTO（Build To Order）にも対応しており、顧客の要望に合わせた最適なスペックの見積もりも可能とする。はじめてゲーミングPCを購入する人からこだわり派の人まで、最適な1台を見つけるサポートが充実している。

リニューアルオープンセールでは、数量限定で特別価格のゲーミングPCや中古商品が販売されている。その一例として、Rabbit0 RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップPC「RBST-R5700X-5060-16-WHT」が限定10台159,800円、ASUS RTX 4050 Laptop GPU搭載の中古ゲーミングノートPC「ROG Flow X13 GV302XU-R9R4050」が限定2台149,980円で手に入れられる。



この機会に、豊富なラインナップを揃えるソフマップ池袋店へ足を運んでみることをお勧めする。