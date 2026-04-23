RTX 5090がいきなり値下げ……24時間限定の“狙い目ゲーミングPC”はこれだ

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCを対象にした「2026/4/24 24時間限定セール」を開催する。この期間中、最大で123,000円オフとなる特別価格で提供される。
セールの目玉となる商品は3つの特別仕様のPCである。「ZEFT Z55XX」は、intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5090を搭載し、通常価格1,299,800円（税抜）から123,000円オフの特価1,176,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R60SE」は、AMD Ryzen 9 9900XプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、通常価格433,800円（税抜）から44,000円オフの特価389,800円（税抜）で提供される。さらに、「ZEFT Z55XH」は、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060を搭載し、通常価格289,800円（税抜）から18,000円オフの特価271,800円（税抜）で提供される。
上記の製品は全て送料無料で、4月24日0:00から23:59までの24時間限定セール期間内に限り購入可能となる。これらの詳細情報は、セール特設ページで確認可能だ。他にも全10商品がセール対象となっており、ゲーミング環境を強化したいユーザーには見逃せない機会と言える。
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