サイボウズ、6月に「kintone AI」の正式版を提供開始　クレジット内であれば追加料金なしで利用可能

サイボウズは「kintone（キントーン）」のAI機能「kintone AI」を2026年6月から正式版として提供開始する。これまで「kintone AIラボ」にてβ版として提供していた「検索AI」「アプリ作成AI」などすべてのAI機能を、正式な機能として利用できるようになる。

サイボウズは、「kintone AIラボ」を2025年4月にβ版として提供開始しており、約1年に渡ってフィードバックを受けてきた。ユーザー企業からは、kintoneに蓄積された社内制度やマニュアル、過去の問合せ履歴をAIで横断的に検索することで、検索時間の短縮や社内ナレッジの有効活用につながったという声が得られたという。また、日報や商談履歴、活動記録などをAIで要約・分析することで、報告書作成を効率化したり、データに基づく新たな気づきを得られる点も評価されたとのこと。今後「AIを使って業務を効率化したい」というお客様のニーズが高まってくるとして、正式提供を開始する。

kintone AIの提供開始が2026年6月14日からで、2026年6月版のアップデートで利用可能になる。対象はスタンダードコースまたはワイドコースで、個別の申し込みは不要。検索AI、レコード一覧分析、スレッド要約AIなどデータ活用を支援するAI機能、アプリ作成AI、プロセス管理設定AI、アプリ設定レビューAIなど市民開発を支援するAI機能が提供され、管理者が「kintone AI管理」の画面で利用したいAI機能を選択して利用できるようになる。

正式版の提供にともない、新たにクレジット制が導入される。スタンダードコースまたはワイドコースを契約中のユーザーは、追加料金なしで毎月一定のAIクレジットが付与される。スタンダードコースは契約数×500クレジット、ワイドコースは契約数×1000クレジットで、利用するAI機能に応じてクレジットが消費される。クレジットを追加購入できる有償オプションは2026年秋頃に提供開始する予定となっている。