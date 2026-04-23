13.3型・約520gの軽量設計 JAPANNEXTが新モバイルモニターをEC限定発売
JAPANNEXTは、13.3インチIPSパネルを搭載した新しいフルHDモバイルモニター「JN-MD-iE133F-T」を4月23日にECサイト限定で発売する。価格は20,980円だ。
「JN-MD-iE133F-T」は、10点マルチタッチ対応のフルHD解像度を誇るモバイルモニターだ。IPSパネル採用により視野角上下左右170度を達成し、どの角度から見ても色やコントラストが変わりにくい特性を持つ。最大輝度300cd/m²とsRGB99%の広色域に対応しており、写真や動画編集にも適している。このポータブルモニターは約520gと軽量で、厚さは最薄部で9mmとスリムだ。
タッチパネルはWindows環境のみ対応で、スクロールやピンチズームなどの操作を直感的に行える。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきりと表現し、リアルな映像体験を提供する。背面にはキックスタンドも備え、自立が可能であり、場所を選ばずデュアルディスプレイ環境を構築できる。
入力端子は、ハイブリッド対応のUSB-Cが2つとminiHDMIが1つ。VESA規格にも対応し、モニターアームでの利用も可能だ。標準で2年間のメーカー保証が付き、ECサイトではAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて購入可能だ。
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