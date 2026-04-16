【10点タッチ対応】JAPANNEXTの15.6型フルHDモバイルモニター、軽量830gで登場
JAPANNEXTは、15.6インチのIPSパネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHDモバイルモニター「JN-MD-IPST156FHD」を4月16日に発売する。この製品はその他多くの機能を備え、価格は27,980円（直販価格:税込）で購入できる。
「JN-MD-IPST156FHD」は15.6インチのIPSパネルを持つことで、178°の広視野角を実現する。高精細なフルHD解像度（1920×1080）により、色彩やコントラストの変化が少なく、豊かな映像体験を可能にする。タッチスクリーンでは10点マルチタッチに対応し、Windows環境下で直感的な操作が可能だ。
本製品は、最薄部6.3mmというスリムなデザインで携帯性を追求し、わずか約830gの軽量仕様だ。自立可能なキックスタンド付きで、デュアルディスプレイ環境の構築が容易である。また、ソフトケースが同梱されており、持ち運び時の耐久性を強化する。
高機能に加えて、HDR技術を取り入れており、よりリアルで深みのある映像を表示できる。接続端子はUSB-Cを2つとHDMIを1つ備え、お手軽に接続が可能だ。目への負担を軽減するためのフリッカーフリー機能やブルーライト軽減機能も兼ね備えており、1W×2のスピーカーも内蔵されているので、エンターテインメント用途でも活躍する。さらに2年間のメーカー保証が付く。
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