BTOゲーミングPCが安い！ RTX 5090/5070 Ti搭載モデルの限定セールまとめ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、4月23日限定で最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大105,000円オフで提供するセールを実施する。セールは同日の0:00から23:59までの24時間限定で、最新スペックのPCが特別価格で手に入るチャンスだ。
主なセール商品の一つである「ZEFT Z55GA」は、Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265FプロセッサにGeForce RTX 5090を備えたハイエンドのゲーミングPCだ。このモデルは、通常1,023,800円（税抜）のところ105,000円オフの特価918,800円（税抜）で提供される。また送料無料という魅力的な条件も見逃せない。他にも、「ZEFT Z55XK」や「ZEFT Z55DY」など、各モデルが異なる特徴を持ち、多様なニーズに応じた選択肢を提供している。
例えば、「ZEFT Z55XK」は、ストレージに2000GB SSDを搭載し、より多くのゲームやデータを保存するのに最適だ。通常価格365,800円（税抜）から26,000円オフの339,800円（税抜）で購入可能だ。「ZEFT Z55DY」はGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、映像美にこだわるユーザーにぴったりで、特価415,800円（税抜）で提供される。セールの詳細はウェブサイトの特設ページで確認できる。
セブンアールジャパンは、この24時間限定セールを通じて、性能とコストパフォーマンスに優れたPCを多くのユーザーに届けることを目指している。ゲーム好きやパソコンにこだわりを持つユーザーにとって、この機会を逃す手はないだろう。
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