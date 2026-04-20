RTX 5090×Core Ultra 9搭載PCが11.4万円オフ、BTOセールが本日限定開催

セブンアールジャパンは、4月21日に24時間限定セールを開催し、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを大幅な割引価格で提供する。人気製品の「ZEFT Z55CC」や「ZEFT R67Q」、そして「ZEFT Z57E」などが特価で登場する予定だ。
「ZEFT Z55CC」は、最新のIntel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載した高性能モデルで、通常価格1,083,800円が114,000円オフの969,800円（税抜）となる。
その他にも、「ZEFT R67Q」が通常494,800円のところ、48,000円引きの特価446,800円（税抜）に。そして、「ZEFT Z57E」は通常477,800円から48,000円オフの429,800円（税抜）で提供される。いずれも送料無料で、快適なオンラインショッピングを楽しむことができる。これらの製品はミドルタワーケースを採用しており、設置スペースに余裕を持たせながら性能を最大限に引き出す設計だ。
このセールは全10商品が対象で、詳細は特設ページで確認できる。商品の購入は各商品ページで行うことができ、24時間限定のため早めのアクセスが推奨される。
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