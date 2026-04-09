外出先でも快適デュアル環境 610gの14インチモバイルディスプレイ登場
JAPANNEXTは4月9日、14インチIPSパネルを搭載した新しいモバイルディスプレイ「JN-MD-IPS14WX」を23,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。製品はWUXGA（1920×1200）解像度を採用し、アスペクト比16:10で提供される。
「JN-MD-IPS14WX」は、IPSパネルを採用し、広視野角の178度を実現するため、あらゆる方向からの視認性が良好だ。これにより、ニュースやブログの表示量が増える。製品の特徴的な点は、610gの軽量設計と13mmの薄型本体であり、どこにでも持ち運び可能な点である。外出先での作業やプレゼンテーションに最適である。
モニター背面にはキックスタンドがあり、自立した使用が可能だ。映像入力はUSB-C×2およびminiHDMI端子を搭載。さらに、ちらつきやブルーライトを軽減する機能も持つため、眼への負担を軽減する設計だ。1W×2のスピーカーも内蔵し、エンターテインメントの視聴にも適している。
本製品は、75×75mmのVESAマウントにも対応し、様々な環境での設置が可能だ。携帯時には専用のフェルトケースが同梱され、本体を保護する。購入は、日本国内の主要なオンラインストアで可能で、2年間のメーカー保証が付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります