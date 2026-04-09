外出先でも快適デュアル環境　610gの14インチモバイルディスプレイ登場

JAPANNEXTは4月9日、14インチIPSパネルを搭載した新しいモバイルディスプレイ「JN-MD-IPS14WX」を23,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。製品はWUXGA（1920×1200）解像度を採用し、アスペクト比16:10で提供される。

「JN-MD-IPS14WX」は、IPSパネルを採用し、広視野角の178度を実現するため、あらゆる方向からの視認性が良好だ。これにより、ニュースやブログの表示量が増える。製品の特徴的な点は、610gの軽量設計と13mmの薄型本体であり、どこにでも持ち運び可能な点である。外出先での作業やプレゼンテーションに最適である。

モニター背面にはキックスタンドがあり、自立した使用が可能だ。映像入力はUSB-C×2およびminiHDMI端子を搭載。さらに、ちらつきやブルーライトを軽減する機能も持つため、眼への負担を軽減する設計だ。1W×2のスピーカーも内蔵し、エンターテインメントの視聴にも適している。

本製品は、75×75mmのVESAマウントにも対応し、様々な環境での設置が可能だ。携帯時には専用のフェルトケースが同梱され、本体を保護する。購入は、日本国内の主要なオンラインストアで可能で、2年間のメーカー保証が付属する。