“小さいのに使える”10.1インチIPSタッチモニター｜サブディスプレイ用途に最適な1台

JAPANNEXTは4月23日、新しいモバイルモニター「JN-MD-IPST101WHD」を発売することを発表した。価格は21,980円となる。

JN-MD-IPST101WHDは、コンパクトな10.1インチIPSタッチパネルを搭載し、解像度1540×720のワイドHDディスプレイを提供する。アスペクト比が77:36となっており、スクロールやピンチズームなどの直感的な操作が可能だ。また、このモデルは10点マルチタッチに対応し、Windows環境でのサブ画面として有効的に使用することができる。

このモバイルモニターは、電子POPや受付端末として店舗でも活用可能だ。自立式のキックスタンドが背面に搭載されており、デュアルディスプレイ環境の構築にも便利だという。さらに、フェルトケースが同梱されており、持ち運びの際にしっかりと保護してくれる。

接続面では、2つのUSB-Cポートと1つのminiHDMIポートを備え、ハイブリッド対応を活かしたシンプルな接続が可能である。また、ブルーライト軽減機能とフリッカー軽減機能が搭載されており、ユーザーの目の健康にも注意が払われている。製品は75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームに取り付けて使用することもできる。

現在、JN-MD-IPST101WHDはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングでの購入が可能で、本製品には2年間のメーカー保証が付属している。