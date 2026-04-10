RTX 5090搭載ゲーミングPCが値下げ｜最大13.2万円オフの激安セール

セブンアールジャパンは、4月12日に『2026/4/12 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で132,000円オフになるという、パソコン愛好者にとって見逃せない内容だ。

セールで特に注目されるのは、ハイスペックなゲーミングPC「ZEFT G62CB」や「ZEFT R60TG」、そしてコストパフォーマンスの高い「SR-u5-4060B/S9ND」である。「ZEFT G62CB」は、最新OSであるWindows 11 Proを搭載し、IntelのCore Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5090を装備している。このPCは132,000円の大幅な値引きが適用され、価格は1,167,800円（税抜）となる。

一方、「ZEFT R60TG」は、AMD Ryzen 9 9900Xを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiと32GBのメモリを誇る。このPCは52,000円の割引で、特価477,800円（税抜）で購入可能だ。また、「SR-u5-4060B/S9ND」は、手ごろな価格でWindows 11 Home、Intel Core Ultra5-235と16GBのメモリを提供する。このモデルも値引きされ、179,800円（税抜）での販売となっている。

セールは4月12日0:00から23:59までの24時間限定で、全10商品が対象になるという。すべての商品は送料無料で提供され、オンラインストアで購入可能だ。購入者は特設ページを通じて、魅力的な商品の詳細を確認することができる。