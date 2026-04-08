RTX・Ryzen搭載ゲーミングPCが安い！ 最大6.9万円オフの最新セール

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、4月11日に『2026/4/11 24時間限定セール』を開催する。セールは4月11日0:00から23:59まで実施され、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフの特別価格で提供されるという。
今回のセールには、人気のZEFTシリーズが含まれる。「ZEFT R61TC」は、AMD Ryzen 9 9950XプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載しており、通常価格618,800円（税抜）から69,000円オフの特価549,800円（税抜）で販売される。メモリ64GB DDR5と2,000GB SSDのストレージが搭載され、ゲーマーにとって理想的なスペックを提供する。
一方、「ZEFT Z59C」は、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを備える。こちらは通常価格399,800円（税抜）から22,000円オフで、特価377,800円（税抜）となる。32GB DDR5メモリと1,000GB SSDのストレージが特徴だ。
さらに、「ZEFT R63M」はAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、Radeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載。通常価格519,800円（税抜）から50,000円オフの469,800円（税抜）となっている。32GB DDR5メモリと2,000GB SSD＋2TB HDDのデュアルストレージで、パフォーマンスに優れたモデルだ。
これらの製品はすべて送料無料で購入可能で、購入はパソコンショップSEVENの特設ページから行える。他にも全10商品がセール対象となっており、詳細は特設ページから確認できる。
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