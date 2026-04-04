ローソンに「ガパオ」「ベトナム風サンド」などアジアンメニュー登場！関東甲信越限定

ローソンは関東甲信越エリアの店舗で、3月31日より、台湾料理をはじめとしたアジアンメニューの新商品を展開しています。

台湾のルーローハンや、タイのガパオライスのパッタイ、ベトナムのバインミー風サンドなど、各国の料理を手軽に味わえる商品がそろいます。

▲台湾屋台の味！ルーローハン 646円

台湾の屋台料理をイメージした一品です。八角の風味と甘辛い味付けが特徴のルーローハンに、ゆで卵と高菜を盛り付けた商品です。

▲とろ～りたまごのガパオライス 581円

半熟のたまごを組み合わせることで、味にまろやかさとコクを加えたガパオライスです。ピリ辛の味付けとバジルの香りが特徴とされています。

▲旨さ広がる！ガパオライス 497円

バジルの強い香りとスパイシーな風味が特徴のガパオライスです。ジューシーなお肉の食感も楽しめるといいます。

▲旨さ広がる！タイ風焼きそば（パッタイ） 599円

米粉麺を使用した焼きそばで、豚肉、エビ、たまご、にら、もやし、レモンなどの具材を組み合わせて風味豊かに仕上げたとしています。

▲野菜たっぷり！ベトナム風サンド 鶏焼肉 397円

コチュジャンのコクに柑橘やハーブの清涼感を組み合わせたアジアン風のソースを使用したサンドイッチです。

なますの甘酸っぱさとパクチーの香りを加えたバインミー風の仕上がりとされています。

台湾屋台からタイ料理まで一気に来た！

ルーローハンやガパオ、パッタイなど、専門店で食べるようなアジア料理が一気に楽しめる内容です。

がっつり系やさっぱり系など、異なる味わいが幅広くそろっており、気分に合わせて楽しめそう。気になるメニューを試してみては？

※価格は税込み表記です。