【BTOセール速報】RTX 5080搭載PCが8万円オフ、1日限定の特価をチェック

セブンアールジャパンは、4月6日に『2026/4/6 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で80,000円引きとなるという。セール期間は4月6日の0:00から23:59までで、オンラインでの購入が可能だ。
このセールの注目商品には、ゲーミングPC「ZEFT Z55HS」が含まれる。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、最新のintel Core Ultra7-265KFプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを採用している。メモリは64GB DDR5で、ストレージは2000GB SSDと、ハイエンドユーザーを満足させる仕様だ。通常価格は729,800円（税抜）だが、セール期間中は80,000円オフの649,800円（税抜）で購入できる。
他にも、「ZEFT Z55GE」や「SR-ar5-5580H/S9」といったモデルも特価で提供される。前者はintel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常価格479,800円（税抜）がセール価格で433,800円（税抜）となる。後者はAMD Ryzen 5 8600Gプロセッサを採用し、通常価格293,800円（税抜）から22,000円引きの特価で販売される。
これらの製品は送料無料で届けられるため、時間を無駄にすることなく自宅で快適に新しいPCの使用を始めることができる。購入希望者は、公式セール特設ページで詳細を確認することが可能だ。
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