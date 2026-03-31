【セール速報】Pixioの人気ゲーミングモニターが期間限定で値下げ中

3月31日から4月6日までの1週間、ソフマップがPixioの人気ゲーミングモニターを特別価格で提供する。対象には、「PX248 Wave」や「PX279 Wave」といった製品名のモニターが含まれている。この期間限定セールは、関連アクセサリーも含めて値引きされるという。

Pixioのゲーミングモニターは、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、パープル、グリーンといった豊富なカラーバリエーションが特徴だ。高いスペックと優れたコストパフォーマンスで、ゲーミングモニター初心者にもおすすめしたい。24型の「PX248 Wave」と27型の「PX279 Wave」は、そのパフォーマンスにおける信頼性からファンも多いだろう。

ゲーム用途に限らず、仕事や日常使用にも適した製品となっている。期間中は、モニターアームやHDMIケーブル、モニターカバー、マウスパッドといったアクセサリー類もセール対象になるため、これを機にデスク環境を一新する良いチャンスだ。自分のニーズに合わせて、最適なPixio製品を手に入れてみてはいかがだろう。