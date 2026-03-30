BTOパソコンが最大11.5万円オフ！ 4月1日限定セール【RTX 5090搭載モデルも対象】

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、4月1日に24時間限定のセールを開催する。期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で115,000円オフとなる注目のイベントだ。
特に注目されるセール商品は「ZEFT G62CA」だ。このモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro、プロセッサとしてintel Core Ultra7-270K Plusを搭載し、グラフィックスはGeForce RTX 5090を備えている。64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを組み合わせた構成で、通常価格1,064,800円（税抜）が115,000円オフの特価949,800円（税抜）となる。送料無料で提供されており、性能と価格の両面で魅力的な選択肢である。
他にも「ZEFT Z56BQ」と「ZEFT Z59F」がセール対象となっている。各々のモデルには、最新のintelプロセッサとGeForce RTXシリーズのグラフィックボードが採用されており、快適なゲーム体験を提供できる仕様だ。「ZEFT Z56BQ」は通常289,800円（税抜）のところ18,000円の値引きで271,800円（税抜）に、「ZEFT Z59F」は通常568,800円（税抜）が69,000円引きの価格で499,800円（税抜）での提供となる。こちらも送料無料で、ゲームからクリエイティブ作業まで幅広く対応可能だ。
セールの開催は4月1日0:00から23:59までの1日限定で、購入希望者は公式ウェブサイトを通じて注文可能だ。セール商品は全10品目に及んでおり、特設ページで詳細をチェックできる。旬のPCを手に入れたいユーザーにとっては、見逃せないチャンスである。
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