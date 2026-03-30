ゲーミングPCが最大14万円超値引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール（3月31日）

セブンアールジャパンは、3月31日にパソコンショップSEVENで『2026/3/31 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大143,000円オフで購入可能だ。セールは0:00から23:59までのわずか24時間限定となる。
セブンアールジャパンの24時間限定セールでは、以下のような注目の商品が特別価格で提供される。例えば、「ZEFT R60V」は、AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、128GB DDR5メモリを搭載し、通常価格1,389,800円が143,000円引きの1,246,800円（税抜）となる。他にも、インテルチップセットを採用した「ZEFT G62CL」が特価366,800円（税抜）、「ZEFT R60CQ」が特価579,800円（税抜）で販売される。
このセールは特設ページからアクセス可能で、全10商品がセール対象だ。24時間限定のこの機会を逃さず、最新のハイエンドPCをお得に手に入れるチャンスだ。
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