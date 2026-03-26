サイコム、最新「Intel Core Ultra 200S Plus」搭載PCを発売 春キャンペーンで最大3万円引き

サイコムは3月26日、同社のBTOパソコン向けにインテルの新デスクトップ向けプロセッサー「Intel Core Ultra 200S Plusシリーズ」を追加し、搭載モデルの販売を開始した。標準搭載モデルを3機種用意するほか、各シリーズモデルでもCPU選択によるカスタマイズ搭載に対応する。

今回追加されたCPUは「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「Intel Core Ultra 5 250K Plus」「Intel Core Ultra 5 250KF Plus」の3製品。同シリーズをインテル史上最速のデスクトップ向けゲーミング・プロセッサーとうたい、コンテンツ制作性能でも競合他社製品と比べてほぼ倍増する実力を備えるとしている。

ゲーミングPCやクリエイティブPCなど3機種に標準搭載

標準搭載モデルとして展開するのは、デュアル水冷システムを採用したゲーミングPC「G-Master Hydro Z890」、クリエイティブ向けの「Lepton Hydro WSZ890」、そして高品質プレミアムPCの「Premium Line Z890FD」の3機種だ。PDF1ページ目のビジュアルでも、これら3モデルが標準搭載機として紹介されている。

価格はキャンペーン適用時で、G-Master Hydro Z890のIntel Core Ultra 7 270K Plus搭載モデルが49万9550円から、Lepton Hydro WSZ890の同構成が56万6240円から、Premium Line Z890FDの同構成が46万2780円からとなる。

構成面では、G-Master Hydro Z890がGeForce RTX 5070 Ti、Lepton Hydro WSZ890がGeForce RTX 5080、Premium Line Z890FDがGeForce RTX 5070をそれぞれ搭載する。

4月13日までは送料無料やシリーズ別値引きも

あわせて、現在実施中の「春の新生活応援キャンペーン 2026」により、4月13日まで対象モデルをより有利に購入できる。送料無料に加え、デュアル水冷PC「Hydroシリーズ」は一律3万円引き、静音PC「Silent Masterシリーズ」は一律2万円引き、さらに「G-Masterシリーズ」はG-Master Hydroを除いて一律2万円引きとなる。

なお納期は、製品サイト上にリアルタイム表示される納期に準じるとしている。