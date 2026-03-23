高画質で遊ぶなら必見『紅の砂漠』推奨PC、サイコムから発売

サイコムは、Pearl Abyss社のオープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』推奨PCを、G-Master Veloxシリーズの2機種で3月20日より販売開始した。

G-Master Veloxシリーズは、複雑なカスタマイズをせずとも標準構成で高性能を発揮するゲーミングモデルである。『紅の砂漠』推奨PCとして認定されたこのモデルは、最新のゲームでも最高の画質でスムーズにプレイできる性能を持っている。

今回の販売が開始された2機種は、「G-Master Velox III AMD Edition」と「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」である。「G-Master Velox III AMD Edition」は、コストパフォーマンスに優れ、AMD Ryzen 5 9600プロセッサとRADEON RX 9060グラフィックスカードを搭載し、210,560円で販売されている。一方、「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」は、コンパクトながら強力な仕様で、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとRADEON RX 9070グラフィックスカードを搭載し、379,130円での提供となる。

いずれのモデルもWindows 11 Homeがプリインストールされており、Wi-FiおよびBluetoothが標準搭載されている。