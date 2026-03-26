最大10万5000円オフ！ パソコンショップSEVENの3月30日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月30日に『2026/3/30 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大10,5000円オフで購入可能になる。

「ZEFT Z55GA」は、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core Ultra7-265Fを採用したハイエンドゲーミングPC。グラフィックボードはGeforce RTX5090を搭載し、メモリは32GBのDDR5(16GB x2)で構成される。通常価格1,023,800円が105,000円オフの918,800円（税抜）で、送料無料だ。

「ZEFT Z55XK」も魅力的だ。OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core Ultra9-285Kを採用。グラフィックボードはGeforce RTX5050を搭載し、メモリは16GBのDDR5で構成される。通常価格365,800円が26,000円オフの339,800円（税抜）となっている。

また、「ZEFT Z59Z」はintel Core Ultra7-265F、グラフィックボードはGeforce RTX5070Tiを搭載したモデル。このPCは通常価格514,800円が50,000円オフの464,800円（税抜）で提供される。

セールの詳細やその他の商品については、専用のセールページを確認することができる。24時間限定の特別セールをお見逃しなく︕