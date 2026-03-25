ゲーミングPCが最大114,000円引き、RTX 5090搭載モデルも対象の24時間セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月28日に『2026/3/28 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大114,000円の大幅値引きで購入可能だ。期間は3月28日の0:00から23:59までの24時間限定で行われる。
セールの目玉商品として、『ZEFT Z55CC』は、通常価格1,083,800円（税抜）のところ、114,000円オフの969,800円（税抜）で提供される。このモデルは、intel Core Ultra9-285Kプロセッサー、GeForce RTX 5090グラフィックボード、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDストレージを搭載した高性能仕様で、送料無料である。
さらに、AMD Ryzen 9 9900Xプロセッサー搭載の『ZEFT R60FY』や『ZEFT R60HN』もセールに参加している。『ZEFT R60FY』は30,000円オフの349,800円（税抜）、『ZEFT R60HN』は26,000円オフの373,800円（税抜）となる。どのモデルも最新の技術を駆使し、ゲーミングパフォーマンスに優れた結果をもたらす。
詳細は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから確認できる。他にも全10商品がセール対象としており、この機会に最新スペックのPCを手に入れてみてはいかがだろうか。
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