AMD Ryzen 9 9950X＋RTX 5070も対象、ゲーミングPCが大幅引きセール

セブンアールジャパンは、3月27日に『2026/3/27 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフとなる。
セールは3月27日0:00から23:59までの24時間限定で開催される。注目の商品には、Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載した「ZEFT Z55BP」が含まれる。このハイエンドモデルは、715,800円（税抜）が71,000円オフの644,800円（税抜）で購入可能となる。メモリは32GBのDDR5、ストレージは2000GB SSDを備える。
さらに「ZEFT Z57D」は、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060グラフィックボードを搭載し、通常271,800円（税抜）から5,000円オフの266,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R61I」も、AMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載し、466,800円（税抜）が47,000円オフで、419,800円（税抜）となる。
セール対象商品は全部で10種類あり、いずれも送料無料で提供されるため、オンラインでの購入がお得だ。詳細はセブンアールジャパンの特設ページで確認できる。
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