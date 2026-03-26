4K×USB-C給電対応！ 31.5インチ大画面モニター「JN-V315U2-C6」が高コスパで登場

JAPANNEXTは3月26日、31.5インチVAパネルを採用し、USB-C（最大65W）給電に対応した4K解像度の液晶モニター「JN-V315U2-C6」を43,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。

「JN-V315U2-C6」は、高画質を実現する3500:1のコントラスト比と最大輝度300cd/m²を誇るVAパネルを搭載し、sRGBの98%まで対応した広色域で美しい表示を可能にしている。31.5インチの大画面と4K（3840×2160）の解像度は複数ウィンドウの同時表示を実現し、高い作業効率を提供する。

このモニターは、USB-Cを使った映像出力とノートPCへの給電が可能。1本のケーブルでの接続が可能であるため、オフィス環境でも家庭テレワークでも利便性を発揮する。また、KVM機能を搭載し、デスクトップとノートPC間でのキーボードとマウスの切り替えをシームレスに行える。

さらに、PIP（Picture In Picture）とPBP（Picture By Picture）機能を使うことで複数の入力を同時に表示できるため、マルチタスクを効率よく行える。VESAマウントに対応しており、モニターアームなどで机上スペースを有効活用することも可能だ。内蔵された2W×2のスピーカーを含め、充実したインターフェースは多様なニーズに応える。

この高品質なディスプレイには、安心の2年間のメーカー保証が付帯されるなど、ユーザーが安心して使用できる環境が整っている。