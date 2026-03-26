“軽いのに高画質”を実現──11.6型WQHDモバイルモニターが18,480円

JAPANNEXTは3月26日、11.6インチVAパネルを搭載したWQHD解像度のモバイルモニター「JN-MD-VE116Q」を発売すると発表した。この製品はECサイト限定で18,480円（直販価格:税込）という価格で提供される。

新発売の「JN-MD-VE116Q」は、11.6インチのVAパネルを搭載し、フルHDの78％増しという高精細WQHD解像度（2560×1440）を実現している。このモニターは約450gの重量と最薄部12mmの本体厚さを持ち、携帯性に優れた設計になっている。これにより、ワーケーションや外出先、自宅の様々なスペースで効率的なマルチディスプレイ環境を構築することが可能だ。

また、このモニターは最大輝度350cd/m²を誇る広色域対応のsRGB:100%液晶パネルを使用しており、HDR機能もサポートする。明暗の調和の取れた映像表現により、リアリティのある動画やゲーム体験を提供する。キックスタンドにより自立可能で、どこでも快適にデュアルディスプレイ環境を構築できる点も特長だ。

さらに、ハイブリッド対応のUSB-C端子2つとminiHDMI端子を搭載し、多様なデバイスと接続が可能。ブルーライト軽減モードにより、長時間の使用でも目の負担を軽減する。VESAマウント対応でモニターアームにも取り付け可能とし、1Wx2のスピーカーを内蔵しているため、音声も楽しめる。2年間の安心保証が付いており、長く愛用することが可能だ。